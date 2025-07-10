Al Jazeera: в Газе с конца мая убиты свыше 770 человек у пунктов выдачи помощи

Международные организации уже нескольких недель бьют тревогу из-за того, что 2,1 млн жителей анклава сталкиваются с катастрофической нехваткой продовольствия, отмечал телеканал

ДУБАЙ, 10 июля. /ТАСС/. Свыше 770 палестинцев погибли в секторе Газа с конца мая в результате нападений на пункты выдачи гуманитарной помощи. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Число жителей, убитых с 27 мая во время обращения в распределительные пункты Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF), созданного израильскими властями при участии США, превысило 770, отмечает телеканал со ссылкой на министерство здравоохранения сектора.

Как передавал ранее Al Jazeera, международные организации уже нескольких недель бьют тревогу из-за того, что 2,1 млн жителей Газы сталкиваются с катастрофической нехваткой продовольствия, а поставки помощи носят нерегулярный характер.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о планах взять под контроль всю территорию сектора.