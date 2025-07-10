В УФАС заявили, что новосибирский Минобр нарушил закон о конкуренции

Прокуратура ранее выявила отставание в ходе строительства школ

НОВОСИБИРСК, 10 июля. /ТАСС/. Антимонопольная служба признала Министерство образования Новосибирской области нарушившим закон о конкуренции из-за несоблюдения требований при заключении концессии на строительство шести школ в региональном центре. Комиссия заключила, что компания, ставшая впоследствии концессионером, изначально не соответствовала требованиям для заключения соглашения, сообщили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

Ранее прокуратура выявила отставание в ходе строительства школ. Впоследствии руководитель концессионной компании Отто Сопроненко стал фигурантом уголовного дела. Готовность каждого объекта составляла от 10% до 25%. Власти намерены демонтировать объекты и начать возведение заново - для этого структуры правительства региона учредили специальную организацию.

"ООО "Пятая концессионная компания "Просвещение" не могло претендовать на заключение концессионного соглашения в 2021 году, однако благодаря действиям и бездействию Министерства образования Новосибирской области такие соглашения были заключены", - говорится в решении, опубликованном на сайте. Уточняется, что разбирательство инициировала прокуратура региона.

О решении УФАС

Комиссия службы установила, что в нарушение требований компания предоставила письмо банка, в котором говорилось лишь о готовности рассмотреть вопрос предоставления кредита на реализацию проектов. При этом не уточнялись сумма кредита, условия и сроки. УФАС отмечает, что заявку со схожим обоснованием от другой компании Минобразования отклонило. Впоследствии организация изменила наименование и создала аффилированные лица, которые и стали исполнителями работ по шести школам. Во все концессии были внесены существенные изменения - в характеристики объектов, финансовую модель концессий, сроки реализации и другие. По части из них Минобразования обращалось в УФАС с просьбой о согласовании, но получило отказы.

Кроме того, стороны значительно изменили стоимость создания объектов. С порядка 7 млрд рублей школы подорожали до почти 10 млрд рублей. Сроки выполнения соглашений также были увеличены. Уже в первый год работы концессионеры получили порядка 1,3 млрд рублей средств капитального гранта. Изначально предполагалось только 105 млн рублей.

В результате УФАС признало Минобразования региона и шесть компаний-концессионеров нарушившими закон "О защите конкуренции". Решается вопрос о привлечении сторон к административной ответственности.

О позиции прокуратуры

Прокуратура региона установила, что работы выполнены ненадлежащим образом. Впоследствии объекты готовностью 22% и ниже были признаны аварийными. По версии ведомства, соглашения были заключены с целью хищения бюджета, так как средства капитальных грантов в размере 1,26 млрд рублей были перечислены аффилированной фирме и впоследствии направлены на счет компании "Инфраструктура детства". Около 305 млн рублей из этой суммы были потрачены по договорам займа, предоставлены акционерам и использованы для оплаты покупок в магазинах. Сейчас в отношении руководителя компании, которая изначально была концессионером, расследуется уголовное дело.

При разбирательстве надзорное ведомство настаивало на виновности Минобразования и компаний-концессионеров. Надзорное ведомство усмотрело в том числе создание дополнительных преимуществ для участников соглашения, неподтверждение выполнения обязательств. При этом отмечается, что власти предприняли действия для продолжения строительства школ, выкупив доли в уставном капитале компаний-концессионеров.

О позиции Минобразования

Министерство образования в ходе разбирательства пояснило, что концессии были заключены без проведения конкурса и в соответствии с требованиями закона. По данным ведомства, письмо банка являлось подтверждением намерений профинансировать проект. Впоследствии были заключены кредитные договоры. Отказ другой фирме в Минобразования объяснили решением Минэкономразвития региона. Ранее суд при рассмотрении этого дела пришел к выводу, что решение принято правомерно.

По версии Минобразования, изменения в концессии были внесены также законно. В частности, это было обусловлено проектно-сметной документацией после получения заключения госэкспертизы. Дополнительные соглашения заключены на основании постановлений правительства Новосибирской области, и согласование УФАС не требовалось.

Представители компаний-концессионеров не представили свою позицию в ходе разбирательства.

О школах

Концессионные соглашения на строительство школ на 5,7 тыс. мест в Новосибирске были заключены в декабре 2021 года. После начала строительства в 2022 году срок сдачи переносился несколько раз. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил срыв сроков строительства ошибками концессионера, который решил построить фундаменты, не следуя проекту. Учреждения так и не были достроены. В марте 2025 года на площадке одной из них произошло обрушение, ставшее причиной гибели двух человек. Власти путем торгов ищут подрядчиков для строительства объектов.