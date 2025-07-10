Прокуратура нашла более 100 нарушений в работе энергокомпании "Омскэлектро"

Более 30 нарушений также выявили на городской подстанции "Заводская"

ОМСК, 10 июля. /ТАСС/. Более 100 нарушений выявили в работе крупного поставщика энергии "Омскэлектро" специалисты Ростехнадзора вместе с региональной прокуратурой. Возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщили в надзорном ведомстве.

"Установлены более 100 нарушений в деятельности АО "Омскэлектро", среди которых нарушения в работе диспетчерской службы, технической эксплуатации воздушных линий (наклонены опоры, не организована вырубка деревьев), трансформаторных подстанций (отсутствие освещения, термометров, предупреждающих знаков, наличие грязи и пыли на оборудовании и в помещениях, отсутствие охранных зон)", - сказали в прокуратуре.

Также более 30 нарушений выявлены на городской подстанции "Заводская" 110/6 кВ и в ряде трансформаторных подстанций. Кроме этого, прокуратура обнаружила, что в электроцехе ТЭЦ-5 не хватает 26 сотрудников.

"Прокуратура вынесла постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении пяти должностных и одного юридического лица (АО "Омскэлектро") по ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования электрической и тепловой энергией, правил устройства и эксплуатации электроустановок, энергопотребляющих установок, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей)", - добавили в ведомстве.