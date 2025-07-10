В Приморье автобус столкнулся с легковушкой

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю. Данных о пострадавших нет, в момент аварии в салоне автобуса находились восемь пассажиров.

"По предварительной информации, произошло столкновение между пассажирским автобусом №22, следовавшим из города Артема в поселок Артемовский, и автомобилем Toyota Camry. В момент ДТП в салоне автобуса находились восемь человек", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.