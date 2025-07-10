Жителя Хабаровска задержали по подозрению в шпионаже

В УФСБ России по Хабаровскому краю сообщили, что мужчина через интернет связался с представителями СБУ

ХАБАРОВСК, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровске пресекли деятельность местного жителя, который передал сведения представителям Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в УФСБ России по Хабаровскому краю.

"УФСБ России по Хабаровскому краю совместно с УФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии пресечена противоправная деятельность жителя Хабаровска, причастного к государственной измене в форме шпионажа", - говорится в сообщении.

Хабаровчанин инициативно через интернет связался с представителями СБУ и передал сведения, позволяющие противнику запланировать и осуществить диверсии на объектах государственных ведомств.

Следователями краевого УФСБ возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Мужчина арестован.