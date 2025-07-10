Фигурант дела об убийствах прошлых лет в Екатеринбурге останется под стражей

В объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что адвокат обвиняемого обжаловал постановление, но безуспешно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Свердловский областной суд оставил под стражей Аяза Сафарова, обвиняемого в убийствах прошлых лет в Екатеринбурге. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Постановлением Ленинского районного суда Екатеринбурга от 29 июня 2025 года Сафарову Аязу Мохбалы оглы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 19 июля 2025 года. Органами предварительного расследования Сафаров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Адвокат обвиняемого обжаловал постановление в Свердловском областном суде, но безуспешно. Оно вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

28 июня в следственном управлении СК РФ по Свердловской области сообщили о пресечении деятельности группировки, причастной к ряду убийств, которые были совершены на территории Екатеринбурга в начале 2000-х годов. Под стражу заключены восемь обвиняемых.

По предварительным данным, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности. Причины смерти второго устанавливаются. Их тела были доставлены из Екатеринбурга в Баку, где затем заявили, что судебно-медицинская экспертиза зафиксировала следы насилия, и выразили протест российской стороне.

В республике были отменены мероприятия с участием РФ, задержаны и арестованы на 4 месяца российские журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов, а также еще 8 граждан РФ. Азербайджан и Россия обменялись нотами протеста, в МИД вызывались дипломаты.