ФСБ в Челябинской области изъяла около 40 кг наркотиков у преступной группы

Из незаконного оборота изъяли около 40 кг синтетики, а также химические реактивы и оборудование, используемые для производства

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Пять членов преступной группы задержаны в Челябинской области сотрудниками управления ФСБ России по региону. У них изъяли около 40 кг синтетических наркотиков, химические реактивы, оборудование, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ.

"Сотрудники УФСБ в Челябинской области провели операции по пресечению противоправной деятельности организаторов и активных участников организованной преступной группировки и ликвидации сетей межрегиональных каналов поставок синтетических наркотических средств в особо крупных размерах. В общей сложности из незаконного оборота изъято около 40 кг синтетики, а также химические реактивы и оборудование, используемые для производства", - сказали в пресс-службе.

В ФСБ пояснили, что сотрудники управления установили местонахождение подпольной химической лаборатории по производству и расфасовке наркотических средств, а также места их хранения. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на документирование всех обстоятельств совершения преступлений.

Следственным органом УФСБ России по Челябинской области в отношении граждан возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт, хранение наркотических средств в особо крупном размере). За подобные преступления предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.