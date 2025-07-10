В Омске завели дело по факту ДТП с шестью пострадавшими

Водитель выехал на полосу встречного движения и не справился с управлением

ОМСК, 10 июля. /ТАСС/. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Омске по факту столкновения автобуса и большегруза, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщили в управлении СК по региону.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту ДТП. По предварительным данным, водитель большегрузного автомобиля не учел сложные погодные условия - шел проливной дождь. Водитель выехал на полосу встречного движения, не справившись с управлением, допустил столкновение с пассажирским автобусом", - сказала в видеобращении старший помощник руководителя управления СК по Омской области Лариса Болдинова.

В результате ДТП пострадали оба водителя и четыре пассажира автобуса, включая 4-летнего ребенка. После осмотра они были отпущены на амбулаторное лечение, уточнила Болдинова.