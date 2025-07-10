В Югре установили подозреваемого в серии сообщении о лжеминировании зданий

Подросток причастен к совершению трех преступлений

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали школьника из Сахалинской области, подозреваемого в серии рассылок ложных сообщений о существующей угрозе ряду государственных объектов и объектов социальной инфраструктуры в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа. В отношении него возбуждено три уголовных дела и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД по Югре.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан несовершеннолетний житель Сахалинской области, подозреваемый в совершении серии заведомо ложных сообщений. В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания. Задержанный признался, что рассылал ложные сообщения от имени граждан, с которыми конфликтовал в интернете. Следователями возбуждены три уголовных дела по ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, 16 летний подросток причастен к совершению трех преступлений: он рассылал ложные сообщения об угрозе ряду государственных объектов и объектов социальной инфраструктуры в Нижневартовском районе. Как отметили в полиции, ранее школьник уже привлекался к уголовной ответственности за совершение с декабря 2023 по март 2024 года трех аналогичных преступлений на территории Сахалинской области. Тогда суд ему назначил наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно. Теперь ему грозит наказание, связанное с реальным лишением свободы.