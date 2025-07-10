В Приморье в ДТП с автобусом пострадали три человека

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что ведомство взяло на контроль проверку по факту ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Врачи оказывают медицинскую помощь троим пострадавшим в ДТП с участием автобуса в Артеме Приморского края, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

"Предварительно установлено, что 10 июля в дневное время в районе дома 1/1 по Центральной улице в Артеме пассажирский автобус, следовавший по маршруту №22, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем Toyota Camry. В момент аварии в автобусе находилось порядка 10 пассажиров. Трем из них, в том числе двум несовершеннолетним 14 и 16 лет, оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Ведомство взяло на контроль проверку по факту ДТП. Особое внимание прокуратура уделит вопросам соблюдения законодательства при организации перевозки пассажиров.