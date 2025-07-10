В Челябинске зарегистрировали третью жалобу по делу об изъятии акций "Южуралзолота"

Заседание проходит в закрытом режиме

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Жалоба от представителя ответчиков стала третьей зарегистрированной в Советском районном суде Челябинска по делу об изъятии акций компании "Южуралзолото", следует из информации, опубликованной в картотеке суда.

"Частная жалоба от представителя [ответчика] зарегистрирована в суде", - говорится в материалах.

В картотеке отмечается, что дата рассмотрения жалобы пока не назначена. Ранее были зарегистрированы две жалобы, поданные ответчиками.

Заседание проходит в закрытом режиме.

Ранее Генпрокуратура РФ направила в Советский районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства акций "Южуралзолота", принадлежащих Константину Струкову. О подаче иска сообщал ТАСС источник в Генпрокуратуре. По его данным, в иске отмечается, что Струков, являясь с 2000 года депутатом заксобрания региона, а с 2017 года - заместителем председателя заксобрания, в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании "Южуралзолото", создав ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК"). В иске замгенпрокурора РФ требует обратить в собственность государства 100% долей в ООО "Управляющая компания "ЮГК" и все акции ПАО "ЮГК".