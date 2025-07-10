Апелляцию фигуранта дела об убийствах прошлых лет на Урале вернули

Судебный материал возвращен в Ленинский районный суд Екатеринбурга для устранения ошибок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Свердловский областной суд вернул в суд первой инстанции апелляционную жалобу Акифа Сафарова, обвиняемого по делу об убийствах прошлых лет в Екатеринбурге. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

"Апелляцию по мере пресечения Акифу Сафарову вернули в суд первой инстанции. Проверяя материалы дела, Свердловский областной суд выявил обстоятельства, мешающие его рассмотрению в апелляционной инстанции. Судебный материал снят с апелляционного рассмотрения и возвращен в Ленинский районный суд Екатеринбурга для устранения ошибок", - говорится в сообщении.

28 июня в следственном управлении СК РФ по Свердловской области сообщили о пресечении деятельности группировки, причастной к ряду убийств в Екатеринбурге. Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что правоохранители провели обыски и задержали ряд подозреваемых в совершении указанных преступлений. После этого Ленинский районный суд города заключил под стражу Акифа Сафарова и еще семерых фигурантов.

По предварительным данным, двое из задержанных умерли: один от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются. Их тела были доставлены из Екатеринбурга в Баку, где затем заявили, что судебно-медицинская экспертиза зафиксировала следы насилия, и выразили протест российской стороне.

В республике были отменены мероприятия с участием РФ, задержаны и арестованы на 4 месяца российские журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов, а также еще 8 граждан РФ. Азербайджан и Россия обменялись нотами протеста, в МИД вызывались дипломаты.