В Белгороде два человека пострадали при падении обломков сбитого дрона ВСУ

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что женщину и мужчину с осколочными ранениями грудной клетки бригада СМП доставляет в городскую больницу

БЕЛГОРОД, 10 июля. /ТАСС/. Два мирных жителя получили ранения в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника в Белгороде. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде два человека получили ранения при падении обломков сбитого беспилотника. Женщину и мужчину с осколочными ранениями грудной клетки бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.

По информации главы региона в ходе падения обломков БПЛА поврежден автомобиль. Информация о последствиях уточняется.

"Громкие звуки над городом и районом связаны с работой ПВО по БПЛА", - добавил Гладков.