Площадь пожара в лесничестве в Ростовской области увеличилась до 391 га

В ГУ МЧС по региону ранее сообщали о том, что площадь пожара по состоянию на 07:00 мск увеличилась до 324 га

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Площадь возгорания на территории Каменского лесничества в Ростовской области выросла до 391 га, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Ранее в ведомстве сообщали, что площадь пожара по состоянию на 07:00 мск увеличилась до 324 га.

"По состоянию на 09:00 [мск] 10 июля площадь пожара составляет 391 га (333 га - низовой и 58 [га] - верховой)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что к тушению привлечены 194 человека и 54 единицы техники, погибших и пострадавших нет.

Информация о возгорании на территории лесничества поступила 9 июля, по данным министерства природных ресурсов и экологии региона, площадь пожара к 20:00 мск составляла 97 га.