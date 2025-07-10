В Ухте более 50 домов и соцобъекты остались без горячей воды из-за аварии

Специалисты ООО "Комитеплоэнерго" ищут место порыва для его устранения

СЫКТЫВКАР, 10 июля. /ТАСС/. Аварийное отключение горячей воды произошло в Ухте, втором по величине городе в Республике Коми. Без горячей воды временно остались 50 многоквартирных домов и семь социальных объектов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

"Произошло аварийное отключение горячего водоснабжения. Под отключение попали 50 домов по набережной Нефтяников, проспекту Ленина, проезду Строителей и семь социальных объектов", - говорится в сообщении.

Специалисты ООО "Комитеплоэнерго" ищут место порыва для его устранения.