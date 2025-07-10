В Белгородской области мужчину осудили на 17 лет за госизмену

Гражданин России также признан виновным в участии в деятельности террористической организации, а также незаконном хранении взрывчатых веществ

БЕЛГОРОД, 10 июля. /ТАСС/. Второй западный окружной военный суд приговорил к 17 годам лишения свободы гражданина России и уроженца Казахстана Петра Горбунова, признав его виновным в совершении государственной измены, участии в деятельности террористической организации, а также незаконном хранении взрывчатых веществ на территории Белгородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Приговором 2-го Западного окружного военного суда он признан виновным в инкриминируемых преступлениях с назначением наказания в виде 17 лет лишения свободы и штрафа в размере 600 000 рублей", - говорится в сообщении.

Горбунов признан виновным по ст. 275 (государственная измена), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Как уточнили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону, Горбунов является уроженцем Казахской ССР.

Установлено, что фигурант установил контакт с представителями запрещенной в России террористической организации, по заданию которой изъял из тайника в лесном массиве взрывные устройства. Он хранил их в своем домовладении и намеревался передать представителю террористической структуры для совершения террористических актов на территории Белгородской области. Его задержали сотрудники регионального управления ФСБ, взрывные устройства изъяты и обезврежены.