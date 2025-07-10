10 июля, 09:40,
обновлено 10 июля, 09:49
Задержание Даниила Касаткина

Захарова: посольство РФ занимается ситуацией с задержанием баскетболиста Касаткина

По данным Agence France-Presse, спортсмена подозревают в участии в хакерской группе

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Посольство России в Париже занимается ситуацией с задержанием во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Российское посольство в Париже занимается этим вопросом", - отметила дипломат.

Ранее о задержании Касаткина во Франции по запросу США сообщило Agence France-Presse. По его данным, баскетболиста подозревают в участии в хакерской группе, осуществлявшей атаки с использованием программ-вымогателей. Как отмечает агентство, сам баскетболист отверг все обвинения. 

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РоссияФранцияЗахарова, Мария Владимировна