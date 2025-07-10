Следователи установили мать ребенка, найденного в баке в Ростове-на-Дону

Ею оказалась 28-летняя жительница города

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Мать новорожденного ребенка, тело которого обнаружили в мусорном контейнере на улице Платона Кляты в Ростове-на-Дону, установлена, ей оказалась 28-летняя ростовчанка. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Ростовской области.

Ранее в ведомстве сообщили о том, что в мусорном баке в Ростове-на-Дону обнаружено тело новорожденного ребенка, возбуждено уголовное дело об убийстве.

"В рамках расследования уголовного дела установлена личность матери ребенка. Ею оказалась 28-летняя жительница г. Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время следователи проводят с ее участием следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.