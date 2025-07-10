В Мелитополе задержали двух агентов военной разведки Украины

В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что злоумышленники были завербованы украинскими спецслужбами через Telegram

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России задержали в Мелитополе двух агентов Главного управления разведки Минобороны Украины, собиравших информацию о местах дислокации Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности на территории Запорожской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителей Мелитополя, граждан Украины, подозреваемых в сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и вооруженными силами Украины. Подозреваемые задержаны", - отметили в ЦОС.

По информации ФСБ, злоумышленники были завербованы украинскими спецслужбами через Telegram. "По заданию кураторов они собирали и передавали противнику сведения о местах дислокации личного состава и военной техники подразделений Вооруженных сил РФ для последующего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов и организации диверсий", - сообщили в ФСБ.

Следственным отделом УФСБ России по Запорожской области возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж), санкция которой предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ России вновь напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе в социальных сетях и мессенджерах, с целью вовлечения граждан в противоправную деятельность. Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения. "Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в сети Интернет призываем граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp с незнакомыми контактами", - подчеркнули в ФСБ.