ФСБ показала видео задержания двух агентов военной разведки Украины

На кадрах видны момент задержания и признания обвиняемых

ТАСС, 10 июля. ФСБ показала кадры задержания в Мелитополе двух агентов Главного управления разведки Минобороны Украины, собиравших информацию о местах дислокации Вооруженных сил РФ.

На кадрах видны момент задержания и признания обвиняемых.

Следственным отделом УФСБ России по Запорожской области возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж), санкция которой предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.