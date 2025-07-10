В Майкопе более 30 человек отравились морепродуктами

В Министерстве здравоохранения Адыгеи сообщили, что среди пострадавших есть дети

МАЙКОП, 10 июля. /ТАСС/. Более 30 человек пострадали от острой кишечной инфекции в Майкопе, практически все госпитализированы, сообщили ТАСС в Управлении Роспотребнадзора по Республике Адыгея. Прокуратура Майкопа проводит проверку по факту отравления жителей города продукцией частно-розничной сети.

"Пострадало более 30 человек, большинство - 90% - госпитализированы. Причина - острая кишечная инфекция", - сказали в Управлении Роспотребнадзора.

Все пострадавшие употребляли морепродукты в одном из заведений общепита Майкопа, среди них семь детей, сообщили в Минздраве республики. Анализы выявили сальмонеллез. "Тяжелых пациентов среди пострадавших нет, все получают необходимое лечение и находятся под постоянным контролем врачей", - сказали в ведомстве.

Прокуратура Майкопа проводит проверку по факту отравления жителей города продукцией частно-розничной сети, среди госпитализированных есть дети, сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики. "По данным Минздрава республики, с 5 июля по сегодняшний день госпитализированы граждане с симптомами острой кишечной инфекции, среди них есть дети. Предварительно установлено, что пострадавшие покупали продукцию в одной частно-розничной сети", - говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, по итогам проверки будет рассмотрен вопрос о внесении актов прокурорского реагирования.