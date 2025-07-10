Задержанные в Мелитополе агенты военной разведки Киева раскаялись в содеянном

Один из них назвал себя "меленькой пешкой"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Агенты военной разведки Украины, задержанные в Мелитополе за сбор информации о местах дислокации Вооруженных сил РФ, раскаялись в содеянном, один из них назвал себя "обычной маленькой пешкой". Это следует из видео допроса, которое распространила ФСБ России.

"Я передавал данные о русских позициях солдату украинской армии в июле 2023 года, в чем раскаиваюсь", - сказал один из мужчин на допросе. По словам второго, он отсылал координаты дислокации российских военных знакомому и писал комментарии. "Как говорится, обычные маленькие пешки, которые просто живут", - сказал задержанный.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании двух жителей Мелитополя, граждан Украины, подозреваемых в сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и Вооруженными силами Украины. Они были завербованы украинскими спецслужбами через мессенджер Telegram и по заданию кураторов собирали и передавали противнику сведения о местах дислокации личного состава и военной техники подразделений Вооруженных сил РФ для последующего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов и организации диверсий.