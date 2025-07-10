Половина Абхазии осталась без света из-за аварии на высоковольтной линии

Электроснабжение пропало в части Сухума и Сухумского района, Гудаутского и Гагрского районов

СУХУМ, 10 июля. /ТАСС/. Часть Сухума и вся восточная часть Абхазии оказались без света из-за аварии на высоковольтной линии "Очамчыра", сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

"Авария произошла на ВЛ-220 "Очамчыра". Без света остались часть Сухума и Сухумского района, Гудаутский и Гагрский районы", - уточнили в ведомстве.

Позже специалисты "Черноморэнерго" устранили последствия аварии на высоковольтной линии, подача электричества в Сухум и три района Абхазии была восстановлена.

"Авария на ВЛ-220 "Очамчыра" ликвидирована. Энергоснабжение республики восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении Минэнерго.

В Гулрыпшском, Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах свет не отключался.

В новость внесены изменения (11:04 мск) - добавлена информация о восстановлении электоснабжения.