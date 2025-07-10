В Лос-Анджелесе пожарные спасли 31 рабочего из обрушившегося туннеля

Обрушение туннеля произошло около 20:00 по местному времени 9 июля

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Экстренные службы эвакуировали всех рабочих из обрушившегося туннеля в районе Уилмингтон в Лос-Анджелесе. Об этом сообщила пожарная служба города.

"31 человек, все рабочие, были благополучно извлечены из туннеля живыми и невредимыми. Нет ни одного пропавшего без вести", - сказано в заявлении на сайте пожарной службы.

"Пожарная служба Лос-Анджелеса только что сообщила, что все рабочие, оказавшиеся заблокированными в туннеле в Уилмингтоне, в настоящее время освобождены", - написала мэр Лос-Анджелеса Карен Басс на своей странице в соцсети X.

Обрушение туннеля произошло около 20:00 по местному времени 9 июля (около 06:00 мск 10 июля).