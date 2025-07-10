Армянский депутат сообщил детали обыска в его доме

Гегам Манукян также рассказал о задержании его сына Тарона

ЕРЕВАН, 10 июля. /ТАСС/. Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" (Айастан) Гегам Манукян сообщил детали проведенного в его доме обыска, и рассказал, что силовики применили насилие в его отношении, а также задержали его сына Тарона Манукяна.

В видеоролике, распространенном в армянском сегменте социальных сетей, депутат назвал действия силовиков политически мотивированными. "С утра с нелепым обоснованием в дом вошли сотрудники следственного комитета Армении и Службы национальной безопасности. Они попытались изъять мой телефон, я объяснил, что у них нет права изымать имущество депутата без наличия на это соответствующего разрешения. Они изъяли видеокассеты, один из компьютеров, телефон сына Тарона", - отметил Манукян.

По словам Манукяна, в последнюю минуту силовики с применением силы отобрали у него телефон, повредив ему руку, а на выходе сообщили о задержании его сына. Депутат добавил, что задержание Тарона не стало неожиданностью, поскольку он уже получал сообщения о задержаниях нескольких представителей молодежного крыла Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" (АРФД).

В свою очередь депутат парламента Армении от фракции "Армения" Кристине Варданян в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) сообщила, что задержанных представителей АРФД увезли в следственное управление города Еревана.

"Задержанные в результате обысков члены АРФД доставлены в следственное управление города Еревана по адресу: ул. Паруйра Севака, 4. Туда же выехали члены Верховного органа АРФД Армении и депутаты фракции "Армения", - проинформировала депутат.

Ранее стало известно, что представители правоохранительных органов Армении пришли с обысками в дома депутата армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" (Айастан) Гегама Манукяна и руководителя аппарата Верховного органа АРФД Ваагна Матиняна.