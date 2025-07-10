Главу стройфирмы из Петербурга обвинили в мошенничестве на 61 млн рублей

Следственное управление СК РФ по Коми сообщило, что организация обвиняемого фактически не выполнила обязательства по ремонту дорог в республике по нацпроекту

СЫКТЫВКАР, 10 июля. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Республике Коми предъявило обвинение в мошенничестве руководителю строительной фирмы из Санкт-Петербурга, которая фактически не выполнила обязательства по ремонту дорог в Коми по нацпроекту. Обвиняемый обманом похитил 61 млн рублей бюджетных средств, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Республике Коми расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере - два эпизода). Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, собранных сотрудниками органов прокуратуры и регионального УФСБ. Обвинение в совершении указанных преступлений предъявлено руководителю строительной организации, зарегистрированной на территории Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и соответствующей региональной программы в 2023-2024 годах возглавляемая фигурантом организация в рамках заключенных государственных контрактов в качестве подрядчика осуществляла дорогостоящие ремонтные работы на объектах транспортной инфраструктуры Коми. Заказчик выполнил свои обязательства перед подрядчиком в полном объеме и перечислил средства, однако фактически работы оказались не выполненными. Путем обмана заказчика обвиняемый похитил перечисленные организации по контрактам более 61 млн рублей.

По уголовному делу проводятся следственные действия.