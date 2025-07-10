На Урале менеджера банка оставили под стражей за получение взятки

Размер полученной Оксаной Малышко взятки составил 13,7 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Челябинский областной суд оставил под стражей клиентского менеджера одного из банков Оксану Малышко, задержанную ранее сотрудниками управления ФСБ по Челябинской области. Она обвиняется в получении взятки в размере 13,7 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

"Постановлением Центрального районного суда Челябинска клиентскому менеджеру отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости Управления продаж корпоративным клиентам Челябинского филиала одного из банков избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. <…> С постановлением об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу не согласилась сторона защиты, указав в апелляционной жалобе о неверной квалификации действий обвиняемой по ч. 6 ст. 290 УК РФ и отсутствии оснований для нахождения в условиях изоляции от общества. Сегодня с учетом позиции прокурора апелляционная инстанция Челябинского областного суда постановление Центрального районного суда Челябинска оставила без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Ранее сотрудники УФСБ по региону выявили факт передачи бывшему и действующему сотрудникам банковской сферы взятки. Следствие установило, что бывший исполнительный директор - начальник и клиентский менеджер одного из банков в Челябинской области - получили 13 млн рублей от представителя юридических лиц. Деньги они получили за открытие невозобновляемой кредитной линии на общую сумму свыше 1,5 млрд рублей для строительства гостиничного комплекса. Им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Также суд до 26 августа заключил под стражу представителя юридических лиц, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере сотруднику отделения банка. Ему предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).