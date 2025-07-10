В Северной Осетии бухгалтера осудили за хищение 9,4 млн рублей

В пресс-службе УФСБ РФ по республике сообщили, что женщину приговорили к пяти годам условно

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 июля. /ТАСС/. Главный бухгалтер спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо в Северной Осетии осуждена на пять лет условно за хищение 9,4 млн рублей бюджетных средств под видом начисления премий и стипендий спортсменам-призерам. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по республике.

"В период с 2019 по 2022 год фигурант, имея в распоряжении электронные цифровые подписи министров спорта и главных бухгалтеров министерства физической культуры и спорта РСО-Алания, а также будучи осведомленной об отсутствии контроля с их стороны, похитила бюджетные денежные средства в размере более 9,4 млн рублей путем внесения в реестры начисления премий и стипендий спортсменам-призерам всероссийских и международных соревнований и их тренерам заведомо ложных сведений", - говорится в сообщении.

Ленинский районный суд города Владикавказа назначил главному бухгалтеру наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Иск на взыскание 9,4 млн рублей с осужденной удовлетворен судом в полном объеме.