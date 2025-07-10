В Новокузнецке завели дело за нарушение сроков ремонта тоннеля и моста

В следственном управлении СК РФ сообщили, что ущерб городу от злоупотребления полномочиями и присвоения превысил 101 млн рублей

КЕМЕРОВО, 10 июля. /ТАСС/. Уголовное дело за злоупотребление полномочиями и присвоение возбуждено при ремонте тоннеля по улице Запсибовцев и моста через реку Томь в Новокузнецке Кемеровской области, проводимых по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Ущерб городу превысил 101 млн рублей, сообщили в следственном управлении СК РФ.

"Возбуждены уголовные дела по признакам преступления по факту нецелевого расходования бюджетных средств должностными лицами управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Новокузнецка при реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в марте 2023 года администрация Новокузнецка заключила с компанией "Специальное и транспортное строительство" контракты на ремонт тоннеля и моста общей стоимостью 422 млн рублей. При этом сроки выполнения работ неоднократно продлевались без должных оснований, к установленной дате объекты не были сданы. Однако подрядчик получил завышенные платежи, из-за чего бюджету Новокузнецка причинен ущерб в размере свыше 101,4 млн рублей.

В прокуратуре Кемеровской области уточнили, что арбитражный суд признал недействительными выплаты и обязал взыскать с компании неотработанный аванс в размере причиненного ущерба.