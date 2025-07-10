Что известно о новых задержаниях в Армении

Следственный комитет Армении заявил о задержании семи граждан по подозрению в терроризме. Все задержанные - члены партии "Дашнакцутюн" (АРФД), по данным корреспондента ТАСС.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Новые задержания
- Следственный комитет Армении заявил о задержании семи граждан по подозрению в терроризме.
- Как сообщили в ведомстве, одному из них уже предъявили обвинение.
- По информации корреспондента ТАСС, все задержанные являются членами оппозиционной партии "Дашнакцутюн" (АРФД).
- Там уже назвали эти задержания политическими репрессиями.
Обыски
- Представители правоохранительных органов Армении с раннего утра проводят обыски в домах депутата армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" (Айастан) Гегама Манукяна и руководителя аппарата Верховного органа Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Армении Ваагна Матиняна, говорится в заявлении Верховного органа АРФД.
- Манукян заявил, что силовики применили насилие в его отношении, а также задержали его сына Тарона Манукяна.
- Депутат добавил, что задержание Тарона не стало неожиданностью, поскольку он уже получал сообщения о задержаниях нескольких представителей молодежного крыла Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн".
- Депутат парламента Армении от фракции "Армения" Кристине Варданян сообщила, что задержанных представителей АРФД увезли в следственное управление Еревана.
О ситуации в Армении
- 18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали президента и основателя группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.
- Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти.
- Он был заключен под арест сроком на два месяца.
- Позднее по тому же обвинению были арестованы архиепископ Баграт, которого в том числе подозревают в подготовке терактов и попытке захвата власти, и архиепископ Микаель Аджапахян, а также сторонники оппозиционного движения "Священная борьба".