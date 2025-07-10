10 июля, 11:22
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Что известно о новых задержаниях в Армении

Марианна Мкртчян/ ТАСС, архив
© Марианна Мкртчян/ ТАСС, архив

Следственный комитет Армении заявил о задержании семи граждан по подозрению в терроризме. Все задержанные - члены партии "Дашнакцутюн" (АРФД), по данным корреспондента ТАСС.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Новые задержания

  • Следственный комитет Армении заявил о задержании семи граждан по подозрению в терроризме.
  • Как сообщили в ведомстве, одному из них уже предъявили обвинение.
  • По информации корреспондента ТАСС, все задержанные являются членами оппозиционной партии "Дашнакцутюн" (АРФД).
  • Там уже назвали эти задержания политическими репрессиями.

Обыски

  • Представители правоохранительных органов Армении с раннего утра проводят обыски в домах депутата армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" (Айастан) Гегама Манукяна и руководителя аппарата Верховного органа Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Армении Ваагна Матиняна, говорится в заявлении Верховного органа АРФД.
  • Манукян заявил, что силовики применили насилие в его отношении, а также задержали его сына Тарона Манукяна.
  • Депутат добавил, что задержание Тарона не стало неожиданностью, поскольку он уже получал сообщения о задержаниях нескольких представителей молодежного крыла Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн".
  • Депутат парламента Армении от фракции "Армения" Кристине Варданян сообщила, что задержанных представителей АРФД увезли в следственное управление Еревана.

О ситуации в Армении

  • 18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали президента и основателя группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.
  • Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти.
  • Он был заключен под арест сроком на два месяца.
  • Позднее по тому же обвинению были арестованы архиепископ Баграт, которого в том числе подозревают в подготовке терактов и попытке захвата власти, и архиепископ Микаель Аджапахян, а также сторонники оппозиционного движения "Священная борьба".
 
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