Что известно о новых задержаниях в Армении

Следственный комитет Армении заявил о задержании семи граждан по подозрению в терроризме. Все задержанные - члены партии "Дашнакцутюн" (АРФД), по данным корреспондента ТАСС.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Новые задержания

Следственный комитет Армении заявил о задержании семи граждан по подозрению в терроризме.

Как сообщили в ведомстве, одному из них уже предъявили обвинение.

По информации корреспондента ТАСС, все задержанные являются членами оппозиционной партии "Дашнакцутюн" (АРФД).

Там уже назвали эти задержания политическими репрессиями.

Обыски

Представители правоохранительных органов Армении с раннего утра проводят обыски в домах депутата армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" (Айастан) Гегама Манукяна и руководителя аппарата Верховного органа Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Армении Ваагна Матиняна, говорится в заявлении Верховного органа АРФД.

Манукян заявил, что силовики применили насилие в его отношении, а также задержали его сына Тарона Манукяна.

Депутат добавил, что задержание Тарона не стало неожиданностью, поскольку он уже получал сообщения о задержаниях нескольких представителей молодежного крыла Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн".

Депутат парламента Армении от фракции "Армения" Кристине Варданян сообщила, что задержанных представителей АРФД увезли в следственное управление Еревана.

О ситуации в Армении