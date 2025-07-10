Экс-главу ГУ МЧС Самарской области оставили под стражей

Олег Бойко обвиняется в получении взятки

САМАРА, 10 июля. /ТАСС/. Самарский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест бывшего начальника ГУ МЧС по региону Олега Бойко и еще двух фигурантов, которых обвиняют в получении взятки. Они останутся в СИЗО по 7 ноября, сообщает корреспондент ТАСС из суда.

"Постановление Ленинского районного суда города Самары <…> оставить без изменения, апелляционные жалобы адвокатов <…> - без удовлетворения", - сказала судья Елена Решетникова.

Адвокаты указывали на недостаточную мотивировку решения об аресте обвиняемых и отсутствие данных о том, как они могут повлиять на следствие или скрыться, находясь под домашним арестом. Они просили заменить меру пресечения для Бойко, а также бывшего главы УФМС по региону Игоря Дахно и экс-начальника 3-го пожарно-спасательного отряда Дмитрия Зинина. Ленинский районный суд 3 июня продлил обвиняемым арест на шесть месяцев - по 7 ноября.

Жалоба на арест Бойко поступила в суд 8 июля. Ночью того же дня фигурант был доставлен в СИЗО в Самаре после этапирования из Москвы. Об этом он сообщил в суде Ленинского района, где началось рассмотрение уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По информации прокуратуры региона, сумма незаконного вознаграждения, которое получил Бойко, превышает 73 млн рублей.

Фигурантами дела также являются бывший руководитель самарского отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Алексей Мамыкин, бывший замдиректора ресурсного центра социальной сферы Самары Антон Палушкин, бывший сотрудник службы эксплуатации зданий и сооружений Евгений Луговой. В даче взяток обвиняют бизнесменов Елену Тютюнник и Наталью Фроловскую.

Об уголовном деле

Расследование уголовного дела в отношении Бойко завершилось 10 мая. По данным следствия, он получал взятки за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности. Сообщалось, что речь идет о группе компаний "Витязь". Один из руководителей этой организации, экс-глава самарского Союза противопожарных объединений Ян Гущин, уголовное дело которого о даче взятки в особо крупном размере рассматривалось отдельно в Ленинском суде Самары, был осужден на шесть лет колонии строгого режима. 30 мая суд в Самаре признал виновным бывшего заместителя руководителя ГУ МЧС России по региону Владислава Садовского в злоупотреблении полномочиями и подлоге, приговорив его к двум годам шести месяцам условного заключения.

Ранее правоохранители сообщали, что Бойко признал вину и сотрудничает со следствием. ГУ МЧС по Самарской области он возглавлял с 2014 года, задержали Бойко в декабре 2023 года.