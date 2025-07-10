Под Волгоградом погиб участник сейсмической экспедиции

Пресс-служба следственного управления СК РФ по региону сообщила, что электромонтер получил удар током во время работ по восстановлению освещения

ВОЛГОГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили в Волгоградской области уголовное дело после гибели участника сейсмической экспедиции одного из филиалов акционерного общества. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Николаевским межрайонным следственным отделом регионального управления СК России возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда должностными лицами из числа сотрудников филиала сейсмической экспедиции акционерного общества, повлекшего по неосторожности смерть работника (ч. 2 ст. 143 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, бригада сейсмической экспедиции одного из филиалов акционерного общества разместилась на время выполнения работ вблизи села Бережновка в Николаевском районе в передвижных вагончиках, подключенных к общей электросети, питающейся от дизельного генератора. Из-за отсутствия освещения в одном из помещений электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования стал самостоятельно устранять неполадки. В нарушение требований техники безопасности, без использования средств индивидуальной защиты, он начал электромонтажные работы, во время которых получил удар электрическим током и умер по пути в больницу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.