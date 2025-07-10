Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого во взятке мэра Красноярска

Владислав Логинов был арестован до 4 августа

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил жалобу защиты мэра Красноярска Владислава Логинова на решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановление Басманного районного суда об избрании меры пресечения Логинову оставлено без изменения, а жалоба его защиты - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

Логинов был арестован до 4 августа. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. В отношении мэра возбуждены уголовные дела по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере. Следствием установлено, что в 2018-2024 годах Логинов, последовательно замещая должности первого заместителя и главы Красноярска, получил от гендиректора коммерческой организации взятку в размере свыше 180 млн рублей. Логинову предъявлено обвинение, он был доставлен в Москву из Красноярска.