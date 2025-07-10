В Прибайкалье экс-главу поселка осудили условно по делу о перебоях в теплоснабжении

Пресс-служба прокуратуры Иркутской области сообщила, что мужчину приговорили к четырем годам

ИРКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Суд в Иркутской области приговорил к четырем годам лишения свободы условно экс-главу поселка Артемовск по делу о перебоях с подачей тепла в дома жителей и соцобъекты в 2022 году. Бывший глава муниципалитета также осужден за незаконное хранение боеприпасов, сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

"В Бодайбинском районе вынесен приговор в отношении экс-главы муниципального образования за превышение полномочий и незаконное хранение боеприпасов. <…> Суд признал подсудимого виновным в преступлениях, назначив ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, с лишением права занимать определенные должности на срок два года", - говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба следственного управления СК РФ по Иркутской области, экс-глава поселка признан виновным по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления), а также по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию), поскольку в ходе обыска у него дома нашли незаконно хранившиеся 185 патронов.

В 2022 году глава Артемовска не продлил договоры с организацией, у которой был нормативный запас топлива и штат сотрудников для эксплуатации коммунальной инфраструктуры в отопительный сезон. В обход конкурсных процедур он заключил договор и передал объекты теплоснабжения другой ресурсоснабжающей организации, неспособной обеспечить надежное теплоснабжение. В итоге в сентябре того же года социальные объекты и дома жителей не были обеспечены теплом. В поселке пришлось приостановить образовательный процесс. А в конце ноября в 40-градусный мороз в Артемовске произошла коммунальная авария, из-за которой больше недели жильцы 12 домов вновь оставались без тепла. Как сообщал ТАСС, в муниципалитете вводился режим чрезвычайной ситуации.