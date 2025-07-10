На замначальника жилищной инспекции Новосибирской области завели дело

В ГУ МВД России по региону сообщили, что госслужащая подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

НОВОСИБИРСК, 10 июля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении 38-летней госслужащей, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Новосибирской области.

"Следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней государственной гражданской служащей Новосибирской области по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - сообщили в полиции, добавив, что в отношении фигурантки решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о заместителе начальника Государственной жилищной инспекции региона Дарье Дерябиной. По данным местных СМИ, накануне прошли обыски в ГЖИ Новосибирской области, в частности, у начальника Александра Полищука и его заместителя. Сам руководитель не задержан.