В Астане в здании Дома министерств неизвестный бросил зажигательную смесь

Злоумышленник задержан, возгорание удалось оперативно потушить, сообщили в пресс-службе департамента чрезвычайных ситуаций города

АСТАНА, 10 июля. /ТАСС/. Мужчина проник в здание Дома министерств в центре Астаны и бросил зажигательную смесь в турникет на входе. Злоумышленник задержан, возгорание удалось оперативно потушить, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента чрезвычайных ситуаций города.

"Сегодня ранним утром в одном из подъездов Дома министерств сработала автоматическая пожарная сигнализация. На место оперативно прибыли силы и средства департамента чрезвычайных ситуаций города Астаны. В ходе разведки установлено, что неизвестный мужчина проник в здание и бросил зажигательную смесь на турникет, в результате чего произошло возгорание на площади около 2 кв. м", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В департаменте отметили, что спасатели оперативно ликвидировали возгорание с помощью огнетушителя. "Нарушитель задержан сотрудниками полиции. Силами департамента чрезвычайных ситуаций проведены дымоудаление и проверка помещений. Пострадавших нет, причина и обстоятельства уточняются", - заключили в ведомстве.

Ранее в городских Telegram-каналах появилась видеозапись очевидцев с места ЧП.

Дом министерств построен в самом центре Астаны на проспекте Мангилик Ел возле зданий Дома правительства и двух палат парламента республики, также неподалеку находится резиденция президента. Строительство здания было начато в 2004 году, завершено в 2007 году. Здание считается одним из самых длинных в Казахстане.