В Удмуртии задержали производивших мефедрон

В пресс-службе УФСБ России по региону сообщили, что из нарколаборатории изъяли наркотики массой 11,2 кг

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Удмуртии задержали трех жителей Ижевска, причастных к производству и покушению на межрегиональный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий из нарколаборатории, оборудованной задержанными в частном домовладении, изъято наркотическое средство "мефедрон" массой 11,2 кг, лабораторное оборудование, прекурсоры и реагенты", - говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

За совершение преступления предусмотрено до 15 лет лишения свободы.