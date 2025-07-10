NBC: в Техасе число погибших из-за наводнения достигло 120

Пропавшими без вести считаются 172 человека

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 120 человек погибли в результате наводнения в штате Техас. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Ранее сообщалось о 109 жертвах. По информации канала, 172 человека считаются пропавшими без вести, продолжаются поисково-спасательные работы. В наиболее пострадавшем от наводнения округе Керр погибли 59 взрослых и 36 детей.

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Керр 6 июля. Он заявил о планах посетить пострадавший от наводнения штат 11 июля. По словам Трампа, федеральные власти оказывают содействие местным службам в ликвидации последствий бедствия.

В последний раз наводнение такого масштаба произошло в стране в сентябре 2024 года, тогда из-за урагана из берегов вышли реки во Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине, погибли более 230 человек. Американские СМИ со ссылкой на очевидцев удара стихии в Техасе пишут, что они не получали предупреждений о надвигавшейся ЧС, в то же время в Белом доме заявляют, что Национальная метеорологическая служба своевременно предупредила об угрозе наводнения.