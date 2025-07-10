Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 427 га

В Минприроды региона сообщили, что из них 58 га составляет верховой пожар

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Площадь возгорания на территории Каменского лесничества в Ростовской области выросла до 427 га, сообщили в Минприроды региона.

Ранее в ГУ МЧС по Ростовской области сообщали о том, что площадь пожара по состоянию на 09:00 мск увеличилась до 391 га.

"В настоящее время площадь пожара составляет 427 га, из которых 58 га - верховой пожар", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 194 человека и 54 единицы техники, погибших и пострадавших нет.

Информация о возгорании на территории лесничества поступила 9 июля. По данным министерства природных ресурсов и экологии региона, площадь пожара к 20:00 мск составляла 97 га.