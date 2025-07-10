Пожар в доме в Пушкине произошел во время ремонтных работ

В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что жителей дома эвакуировали

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пожар в жилом жоме в Пушкине произошел во время проведения работ по капитальному ремонту. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Сегодня утром в ходе выполнения подрядчиком работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома на проспекте Московском на крыше произошло возгорание строительных материалов. Жители дома эвакуированы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Пушкинская городская прокуратура контролирует соблюдение прав жителей дома. Организована проверка деятельности подрядной организации, допустившей нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ.

Пожар произошел на крыше пятиэтажного жилого дома на Московском проспекте. Площадь составила 500 кв. м. В настоящее время пожар локализован, открытое горение ликвидировано.