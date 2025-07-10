В Грузии участника протеста осудили на 4,5 года за нападение на полицейского

Во время акции протеста у здания местного парламента 1 декабря Саба Джикия ударил ногой сотрудника спецназа, упавшего при попытке задержать другого участника демонстрации

ТБИЛИСИ, 10 июля. /ТАСС/. Тбилисский городской суд приговорил к четырем годам и шести месяцам тюрьмы участника акции протеста Сабу Джикию, который во время разгона демонстрации в декабре 2024 года напал на полицейского. Об этом сообщила Прокуратура Грузии.

В отношении 19-летнего Джикии было возбуждено уголовное дело по статье 353 Уголовного кодекса Грузии о нападении на полицейского. Во время акции протеста у здания местного парламента 1 декабря Джикия ударил ногой сотрудника спецназа, упавшего при попытке задержать другого участника демонстрации. Согласно распространенным видео, Джикия во время нападения на полицейского держал в руке нож.

В Грузии в конце ноября - начале декабря 2024 года прошли массовые акции протеста после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил 28 ноября о решении приостановить процесс открытия переговоров о вступлении в Евросоюз. Демонстрации ежедневно перерастали в столкновения участников акций с силовиками. Спецназ применял газ и водометы для разгона протестующих.