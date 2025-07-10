Убийство полковника СБУ в Киеве попало на видео

На кадрах видно, как мужчина выходит во двор, где к нему вплотную подходит другой человек и делает несколько выстрелов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Видео убийства полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича в Киеве появилось в украинских СМИ и соцсетях, в частности его опубликовал бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

На видео видно, как мужчина выходит во двор, где к нему вплотную подходит другой человек и делает несколько выстрелов.

По информации Мосийчука, убитый служил в Центре специальных операций СБУ. Убийство произошло утром в четверг, Национальная полиция Украины приступила к расследованию, возбуждено уголовное дело.