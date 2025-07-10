В Ярославле отклонили иск владельца ресторана, который поджег экс-депутат гордумы

Сумма иска составляла 9 млн 73 тыс. рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Кировский районный суд отказал в удовлетворении гражданского иска владельца ресторана "Сквер" на сумму 9 млн рублей к бывшему депутату гордумы Ярославля Дмитрию Соколову, которого приговорили к семи годам колонии по делу о поджоге ресторана, сообщает корреспондент ТАСС из суда.

"В удовлетворении гражданских требований общества "Инвестфуд" к осужденному Соколову о взыскании 9 млн 73 тыс. рублей отказать в полном объеме. Арест, наложенный на принадлежащее Соколову имущество, <…> отменить", - сказал судья Андрей Гасюков.

10 июля Кировский районный суд Ярославля признал Соколова виновным в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью общеопасным способом и назначил ему наказание семь лет лишения свободы в колонии общего режима. Гособвинение просило суд назначить Соколову наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

По версии обвинения, 30 октября 2023 года около 23:40 мск Соколов при помощи заранее подготовленных бутылок с зажигательной смесью поджег летнюю веранду ресторана "Сквер" у Волковского театра в центре Ярославля. Он знал, что внутри находятся посетители и работники кафе. Начался пожар, одна из посетительниц ресторана получила ожоги до 23% тела, ей причинен тяжкий вред здоровью. Летняя веранда полностью сгорела, владельцу ресторана причинен материальный ущерб в размере более 11 млн рублей.

В суде Соколов признал вину в поджоге веранды ресторана "Сквер", но не признал вину в покушении на убийство. Он достиг примирения с получившей ожоги потерпевшей. Ранее адвокат Соколова Александр Толянин сообщал ТАСС, что всего в деле шесть потерпевших, ожоги получила только Анна Диденко. Мотивом поджога стал конфликт семьи Соколова и руководства ресторана "Сквер", обвиняемый действовал в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В ноябре 2023 года Соколов направил пострадавшей в результате пожара 500 тыс. рублей в счет частичной компенсации морального вреда. Семья Соколова также оказывала помощь девушке во время лечения и реабилитации. Адвокат Диденко просил прекратить уголовное дело. Владельцы ООО "Инвестфуд", к которому относился ресторан "Сквер", подали иск к Соколову с требованием компенсировать 18 млн рублей ущерба.