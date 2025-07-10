"Телеграф": СБУ подтвердила убийство своего сотрудника в Киеве

Перед этим бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что в результате стрельбы убит полковник СБУ Иван Воронич

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила убийство своего сотрудника, сообщило издание "Телеграф". Перед этим бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в результате стрельбы в Киеве убит полковник СБУ Иван Воронич.

"По факту убийства сотрудника СБУ в Голосеевском районе города Киева открыто уголовное дело. Служба безопасности и Национальная полиция принимают комплексные меры по выяснению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - сообщили изданию в пресс-службе СБУ.

В четверг сообщалось, что в Голосеевском районе Киева произошла стрельба, в результате погиб мужчина. Позже Мосийчук, а также бывший командир одной из частей сил спецопераций Роман Червинский сообщили, что убитым является полковник СБУ Воронич, в него выстрелили пять раз. Стрелка ищут, в Киеве объявлен план "Перехват".