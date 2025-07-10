В Крыму задержали готовившего теракт на День России

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что агент украинских спецслужб должен был подготовить дрон, снаряженный самодельным взрывным устройством

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. ФСБ задержала в Крыму агента украинских спецслужб, готовившего теракт на День России с помощью дрона. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Ялте задержан гражданин РФ 1981 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами посредством мессенджера Telegram для совершения диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым", - отметили в ФСБ.

По данным спецслужбы, "злоумышленник оказывал содействие сотруднику сил специальных операций ВС Украины и по его указанию должен был подготовить дрон, снаряженный самодельным взрывным устройством, для совершения атаки по месту скопления сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню России".

У него дома обнаружили два самодельных взрывных устройства осколочно-фугасного действия с пластичным взрывчатым веществом иностранного производства общей массой 1 кг, два электродетонатора, исполнительное устройство, составные части FPV-дрона с пультом управления к нему и квадрокоптер. Также был обнаружен смартфон, использовавшийся для конфиденциального общения с куратором, содержащий переписку, свидетельствующую о подготовке теракта.

Кроме того, подозреваемый сообщал украинской стороне информацию о результатах ударов по территории Российской Федерации и распространял в социальных сетях и иностранных мессенджерах призывы к насильственным действиям в отношении российских военнослужащих, участвующих в СВО, и по национальному признаку. "Задержанный дал признательные показания. В его отношении УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 (террористический акт) УК РФ.

Киевским районным судом Симферополя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.