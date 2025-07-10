Экс-глава самарского ГУ МЧС заявил, что его действия не нанесли ущерб бюджету

Олег Бойко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере

САМАРА, 10 июля. /ТАСС/. Обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере бывший глава ГУ МЧС Самарской области Олег Бойко заявил в Самарском областном суде, где состоялось рассмотрение апелляции на продление его ареста, что его действия не нанесли ущерб бюджету. По его словам, заключенные договоры на обеспечение безопасности были безвозмездными, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Первоначально предполагалось, что преступление было связано с подписанием различных госконтрактов, растратой и хищением бюджетных средств. <…> В ходе следствия достоверно установлено, что никаких государственных контрактов главное управление [МЧС по Самарской области] не заключало с организациями [Яна] Гущина. <…> Ущерба, связанного с расходованием бюджетных денежных средств, не имеется и не выявлено. Следствием достоверно установлено, что между главным управлением и организациями Гущина были заключены безвозмездные договоры-ссуды. <…> Других контрактов главное управление не имело и не подписывало", - пояснил Бойко об обстоятельствах инкриминируемого ему преступления.

Кроме того, обвиняемый сообщил, что "общался и взаимодействовал" только с Гущиным, и многих участников процесса ранее не знал и "впервые увидел два дня назад".

8 июля Ленинский суд Самары приступил к рассмотрению уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Фигурантами дела, помимо Бойко, являются экс-глава УФМС по региону Игорь Дахно, бывший руководитель самарского отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Алексей Мамыкин, бывший замдиректора ресурсного центра социальной сферы Самары Антон Палушкин, экс-начальник 3-го пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин, бывший сотрудник службы эксплуатации зданий и сооружений Евгений Луговой. В даче взяток обвиняют бизнесменов Елену Тютюнник и Наталью Фроловскую.

Представитель гособвинения Анастасия Каганова сообщила журналистам, что, по версии следствия, Бойко вступил в сговор с учредителем коммерческой организации Гущиным с целью получения взяток, в том числе не менее 15% от заключенных с организациями контрактов. Они были направлены на обеспечение пожарной безопасности и звукового оповещения гражданской безопасности на территории Самарской области. Обвинение полагает, что Бойко получил взятки в сумме более чем 73 млн рублей.

Об уголовном деле

Расследование уголовного дела в отношении Бойко завершилось 10 мая. По данным следствия, он получал взятки за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности. Сообщалось, что речь идет о группе компаний "Витязь". Один из руководителей этой организации, экс-глава самарского Союза противопожарных объединений Ян Гущин, уголовное дело которого о даче взятки в особо крупном размере рассматривалось одвум годам шести месяцам условного заключения.

Ранее правоохранители сообщали, что Бойко признал вину и сотрудничает со следствием. ГУ МЧС по Самарской области он возглавлял с 2014 года, задержали Бойко в декабре 2023 года.