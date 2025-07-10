Экс-директора "Курского аккумуляторного завода" осудили на шесть лет за хищение

Андрей Рыбанцев путем завышения стоимости продукции похитил денежные средства на общую сумму свыше 740 млн рублей, а также совершил покушение на хищение денежных средств на сумму более 1 млрд рублей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Бывший директор "Курского аккумуляторного завода" приговорен к шести годам заключения за хищение 740 млн рублей при выполнении гособоронзаказа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.

"Доказательства, собранные главным военным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего генерального директора ООО "Курский аккумуляторный завод" Андрея Рыбянцева. Он признан виновным в хищении денежных средств в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Рыбянцеву назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 650 000 рублей, с лишением права занимать определенные должности на 2 года.

Следствием и судом установлено, что в 2016-2020 годах между государственным заказчиком и "Курским аккумуляторным заводом" были заключены многомиллионные контракты на поставку аккумуляторных батарей. Контроль за исполнением контрактов возлагался на Рыбянцева. В указанный период он путем завышения стоимости продукции похитил денежные средства на общую сумму свыше 740 млн рублей, а также совершил покушение на хищение денежных средств на сумму более 1 млрд рублей.