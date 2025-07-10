В Кабардино-Балкарии обезвредили снаряд времен войны

В пресс-службе регионального управления Росгвардии отметили, что о находке в правоохранительные органы сообщил местный житель

НАЛЬЧИК, 10 июля. /ТАСС/. Минометный снаряд времен Великой Отечественной войны обезвредили в Черекском районе Кабардино-Балкарии (КБР). Местный житель обнаружил боеприпас в лесу, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

"О находке в правоохранительные органы сообщил местный житель, который обнаружил подозрительный предмет в лесном массиве Черекского района. Прибывшие на место росгвардейцы идентифицировали боеприпас как 82-мм минометный снаряд периода Великой Отечественной войны со следами коррозии", - сказали в Росгвардии.

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН "Вершина" управления Росгвардии по республике обезвредили минометный снаряд с соблюдением необходимых мер безопасности на месте накладным зарядом.