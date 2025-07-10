ВСУ используют для ударов по Курской области снаряды с отравляющими веществами

В том числе, в ходе обстрелов применяются боеприпасы с хлором, сообщили в правительстве региона

КУРСК, 10 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных силы Украины используют для ударов по территории Курской области снаряды с отравляющими веществами, в том числе и с хлором. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

"Украинские военные минируют уже освобожденные участки курского приграничья с помощью FPV-дронов. Для этого используются различные самодельные взрывные устройства с датчиками, которые реагируют на металл, движение, звук или перевороты. Встречаются и сбросы с отравляющими веществами, например с хлором", - говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что ВСУ также атакуют транспорт и жителей региона с помощью FPV-дронов и дронов-камикадзе. "Взрыватель в этом случае реагирует на удар или замыкание электроцепи при соприкосновении проволоки", - отметили власти.