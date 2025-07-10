ФСБ показала видео задержания готовившего теракт на День России

Подозреваемый сообщал украинской стороне информацию о результатах ударов по территории Российской Федерации

ТАСС, 10 июля. ФСБ показала кадры задержания агента украинских спецслужб в Крыму, готовившего теракт на День России с помощью дрона.

На кадрах показан момент задержания обвиняемого и его признание.

У него дома обнаружили два самодельных взрывных устройства осколочно-фугасного действия с пластичным взрывчатым веществом иностранного производства общей массой 1 кг, два электродетонатора, исполнительное устройство, составные части FPV-дрона с пультом управления к нему и квадрокоптер. Также был обнаружен смартфон, использовавшийся для конфиденциального общения с куратором, содержащий переписку, свидетельствующую о подготовке теракта.

Кроме того, подозреваемый сообщал украинской стороне информацию о результатах ударов по территории Российской Федерации и распространял в социальных сетях и иностранных мессенджерах призывы к насильственным действиям в отношении российских военнослужащих, участвующих в СВО, и по национальному признаку.